FSV Zwickau am Boden: Fans strafen Spieler nach Pokalblamage mit Liebesentzug

Mit einem Gruselauftritt bei Lok Leipzig hat der Drittligist seine Anhängerschaft vergrault - und die Chance auf wichtige Einnahmen im DFB-Pokal vergeigt. Der Kapitän spricht Klartext.

Leipzig/Zwickau. So schnell war Ronny Thielemann in seiner Amtszeit als Zwickauer Trainer noch nie vom Rasen verschwunden. Kein Spielerkreis nach dem Abpfiff, kein Gruß an die mitgereisten Fans, keine Interviews - zunächst. Einfach nur weg. Was wie eine Flucht nach einem grottenschlechten Auftritt seiner Mannschaft speziell in der zweiten Halbzeit aussah, ist es dann aber doch nicht gewesen. "Es waren ein paar Lok-Fans auf den Rasen gestürmt. Wir wollten kein Risiko eingehen. Ich habe auch gleich in der Kabine mit der Mannschaft gesprochen. Natürlich müssen wir die Dinge sachlich analysieren, ohne emotional überzureagieren", erklärte der FSV-Coach nach der 0:1-Niederlage im Sachsenpokal-Halbfinale bei Lok Leipzig: "Ich denke, alle, die es mit dem FSV Zwickau halten, sind heute sehr enttäuscht. Die Leistung war sehr ernüchternd."

Und jene Enttäuschung stand dem 49-Jährigen eine halbe Stunde nach Spielschluss immer noch deutlich ins Gesicht geschrieben. Bei den rund 1000 mitgereisten Anhängern kippte die Gemütslage wohl eher ins "wütend", zumindest in Beiträgen der sozialen Netzwerke. "Bodenlos, unverschämt ... und das ist noch nett ausgedrückt. Schämt Euch für diese Leistung!" lautete ein Frustkommentar auf der Facebookseite des Vereins. Zusammenfassend für diese Pokalpleite hätte die treue Anhängerschaft nach Abpfiff - Publikumsliebling Davy Frick ausgenommen - auch singen können: "Außer Brinkies könnt Ihr alle gehn!"

Auf dem Zahnfleisch kriechend

Der Kapitän war der einzige Profi an diesem Abend in Probstheida, der im Zwickauer Trikot diese Berufsbezeichnung auch wirklich verdiente. Mit seinen Glanzparaden verhinderte der Torhüter ein Desaster. Eine 0:4-, 0:5- oder gar 0:6-Klatsche wäre für den unterklassigen Verein auch verdient gewesen. Zu Pomadig, zu langsam, zu lasch in den Zweikämpfen und dem Anschein nach auf dem Zahnfleisch kriechend; so präsentierte sich der FSV nach dem 3:1-Erfolg gegen Mannheim in der Liga. Und zuweilen sah das vor knapp 7000 Zuschauern so aus, als könnten die Zwickauer in den restlichen drei Punktspielen nur noch einmal Gutes tun: Nämlich wenn sie am kommenden Samstag der in der Anhängerschaft befreundeten SG Dynamo Dresden drei Punkte im Aufstiegskampf überlässt. "Ich verstehe die Fans. Was spielen wir denn für ein Jahr? Eine Katastrophensaison, jetzt sind wir wieder im Pokal raus. Dass sie die Schnauze voll haben, ist total nachvollziehbar. Das haben wir Spieler aber auch", erklärte Johannes Brinkies. Und der Torhüter kündigte an, in der Auswertung punktuell auch selbst ein paar Worte an die Mitspieler richten zu wollen. "Fakt ist, mit so einer Leistung gewinnst Du nicht ein Drittligaspiel", redete Brinkies Klartext.

Ein Sieg gegen die Schwarz-Gelben und gleichzeitig ein Triumph der Saarbrücker gegen Mitabstiegskonkurrent Halle sind aber am Samstag Voraussetzung, um die theoretische Chance auf den Klassenerhalt in den verbleibenden Partien (in Oldenburg, daheim gegen 1860 München) am Leben zu halten. Doch wie soll das funktionieren in diesem körperlichen Zustand, dessen Verfallsdatum einherging mit dem Gegentor in der 47. Minute. "Zum körperlichen Zustand möchte ich nichts sagen", erklärte Davy Frick auf Nachfrage nach diesem Auftritt dennoch vielsagend. Brinkies sprach davon, dass Lok griffiger, bissiger gewesen sei und seine Zweikämpfe "männlich" geführt habe, was ebenso tief blicken ließ. Thielemann verwies noch darauf, dass Fitness auch immer mit eine Kopfsache sei: "Wenn der Kopf nicht funktioniert, werden die Beine auch schwer. Das sah in der zweiten Halbzeit nicht gut aus. Selbst bei Standards, über die man ja immer mal in ein Spiel zurückzukommen kann, hatte ich kein gutes Gefühl."

Nicht nur sportlich traf die Partie die Schwäne auf der Jagd nach dem ersten Sachsenpokal in der Vereinsgeschichte ins Mark. Rund 200.000 Euro gab es im Vorjahr für das Erreichen der Landespokalsieger in der ersten Runde des DFB-Pokals. Mit einem attraktiven Gegner und ausverkauftem Haus sind das gut und gern die Chance auf mehr als 300.000 Euro, die der FSV am Dienstag auf der Baustelle des Bruno-Plache-Stadions liegenließ. Chemnitz muss wegen des Lospechs genau dort am 3. Juni anders auftreten, bevor sich alle drei Teams in der kommenden Saison vermutlich in der Regionalliga wiedertreffen werden. Dann sollte eine neue FSV-Mannschaft viel besser das Spiel MIT dem Ball beherrschen als sie es in dieser Saison gezeigt hat.

"Gespielt wie Becher leer"

Möglicherweise sind einige Profis dank ihrer umtriebigen Berater mit den Köpfen schon weitergezogen, bei Abstieg ablösefrei zum nächsten Verein - so zumindest wurde bereits in den Fan-Foren diskutiert. Eine Anhängerin rettete sich dabei noch in Galgenhumor, als sie verkündete: "Die Spieler haben heute gespielt wie Becher leer."