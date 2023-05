FSV Zwickau: Wird die Mannschaft im Falle des Abstiegs auseinanderfallen, Herr Frick?

Ein ganz bitteres Spiel für den FSV Zwickau scheint den Abstieg der Schwäne besiegelt zu haben. So sieht es auch Davy Frick.

Davy Frick war im Moment des größtmöglichen Unglücks beim VfL Osnabrück unfreiwillig ein trauriger Hauptdarsteller: Eine Flanke in der Nachspielzeit sprang ihm an den Rücken, der Unparteiische erkannte fehlerhaft ein Handspiel, der Elfmeter bedeutete die 3:4-Niederlage des FSV Zwickau. Eine Niederlage, die aufgrund ihrer Entstehung mit zwei unberechtigten Handelfmetern höchst unglücklich ist, und die den Abstieg endgültig besiegeln könnte - so sieht es auch Frick.

Der 33-Jährige spielt seit 2011 für den FSV Zwickau und bestritt über 360 Spiele für die Westsachsen. Der Abwehrspieler gehört auch unter Trainer Ronny Thielemann zum festen Stamm der Mannschaft, er marschierte mit Zwickau aus der Oberliga Nordost bis in die 3. Liga. Ein Gespräch am Tag nach dem Spiel über Emotionen, unberechtigte Elfmeter und den Endspurt im Abstiegskampf.

Freie Presse: Herr Frick, konnten Sie gut schlafen?

Davy Frick: Ja, das passt schon, in meinem Alter findet man dann doch den Abstand, um die Augen zu zu bekommen. Aber natürlich war das echt schwer unmittelbar nach dem Spiel oder auch in den Stunden danach, dieses Spiel zu verarbeiten.

Freie Presse: Weil diese zwei unberechtigten Elfmeter so schwer im Magen liegen?

Davy Frick: Wir haben das Spiel nicht nur wegen dem Schiedsrichter verloren, so ehrlich müssen wir bleiben. Aber natürlich ist das zur Zeit schon schwer, weil es so gehäuft kommt: Erst der Spielabbruch gegen Rot-Weiß Essen, dann am Sonntag diese zwei Elfmeter. Was ich mich die ganze Zeit frage ist: Wenn er doch in der Halbzeit bestimmt gesehen hat, wie umstritten dieser erste Elfmeter schon war. Dann kann er doch unmöglich noch einen zweiten, spielentscheidenden Elfmeter so kurz vor Schluss nochmal pfeifen. Da muss er doch mehr Fingerspitzengefühl haben. Aber so ist das der Höhepunkt zu allem im Moment, das passt zu unserer Situation, dass gerade Nackenschlag auf Nackenschlag auf Nackenschlag kommt…

Freie Presse: Warum schmerzt das so besonders: Weil man die Elfmeterpfiffe - wie auch den Spielabbruch, als Mannschaft nicht beeinflussen kann?

Davy Frick: Definitiv. Was wir beeinflussen können, sind dagegen die Standardsituationen, das war so lang eine Stärke von uns. Jetzt kassieren wir zwei Tore durch Elfmeter, zwei durch Standards, weil wir keine klare Einteilung hatten, weil wir das nicht gut verteidigt haben. Das meine ich mit: So ehrlich müssen wir dann auch sein.

Freie Presse: Der letzte Nackenschlag von vielen war das angebliche Handspiel in der 95. Minute - von Ihnen. Können Sie schildern, wie Sie das erlebt haben?

Davy Frick: Naja, man sieht ja, dass ich den Ball nur an den Rücken bekomme. Aber ich drehe mich weg, mein Arm steht komisch ab - es ist nachvollziehbar, dass das für den Schiedsrichter wohl so ausgesehen haben muss, als wäre ich mit der Hand dran gewesen. Aber erst kommt ewig kein Pfiff, dann doch noch - ich weiß nicht, warum? Vielleicht hat der Linienrichter das signalisiert? Ich dachte mir gleich: "Das kann nicht wahr sein!" Und dann bin ich bei dem, was ich eben schon sagte: Wenn ich als Schiedsrichter diesen ersten Elfmeter so umstritten pfeife, dann kann ich diesen zweiten nicht auch noch pfeifen - da muss ich mir dann wirklich sicher sein. So fühlen wir uns natürlich enorm benachteiligt.

Freie Presse: Haben Sie das dem Unparteiischen dann mitgeteilt - er zeigte Ihnen kurz darauf die fünfte Gelbe Karte…

Davy Frick: Naja, das sind Emotionen, wenn du so ein Spiel ablieferst vor 15.000 Zuschauern, wenn du so stark auftrittst mit einem derart angeknockten Team ohne so viele Stammspieler - und am Ende nichts mitnimmst. Das war die pure Enttäuschung, das will man dann in diesem Moment einfach nicht glauben. Deshalb habe ich mich dann dazu hinreißen lassen, ihm den Daumen hoch zu zeigen, weil ich es in dieser Situation nicht verstehen konnte, wie er mit den Osnabrückern auch noch rumflachst und schäkert, das hat weh getan, ist glaube ich von mir aber menschlich.

Freie Presse: Die Fans sind sehr aufgebracht wegen der Elfmeter, manche sehen eine klare Benachteiligung und gar eine Verschwörung gegen Ostvereine. Ist das für Sie nachvollziehbar?

Davy Frick: Die Fans sind natürlich auch sehr enttäuscht, aber so weit würde ich nicht gehen. Es läuft ja nicht nur schlecht gegen uns in dieser Saison, weil immer nur der Schiedsrichter Schuld ist. Da sollten wir die Fehler erst einmal bei uns suchen. Dass es da eine systematische Benachteiligung gegen den FSV Zwickau oder gar grundsätzlich gegen Vereine aus dem Osten gibt, das will man nicht glauben. Das darf nicht so sein!

Freie Presse: Sieben Punkte Rückstand, noch vier ausstehende Partien: Hand aufs Herz, wie sehr glauben Sie noch an das Wunder Klassenerhalt?

Davy Frick: Wenn wir das schaffen, dann wäre das mehr als nur ein Wunder. Wir brauchen gegen sehr starke Gegner vier Siege - da sollten wir aufhören, um den heißen Brei herumzureden. Vermutlich war es das. Aber wir sind alle Sportler genug, dass wir die letzten vier Spiele unbedingt gewinnen wollen, da lege ich für jeden die Hand ins Feuer! Wir werden uns nicht aufgeben und bis zuletzt natürlich alles raushauen.

Freie Presse: Droht mit einem Abstieg die Mannschaft auseinanderzufallen?

Davy Frick: Wir sollten erst einmal stolz auf die vergangenen sieben Jahre in der dritten Liga sein, finde ich. Und ich hoffe, dass viele den Weg in die Regionalliga, wenn er denn kommt, mitgehen werden, denn der FSV Zwickau ist auch eine Liga tiefer eine gute Adresse. Aber ich weiß, wie schwer es da vor allem als Absteiger werden wird. Ich habe jedenfalls einen Vertrag für die Regionalliga und ich habe auch richtig Bock, da voranzugehen und neuen Spielern zu helfen, sich einzuleben. Und daran zu arbeiten, dass Zwickau im Falle eines Abstiegs schnellstmöglich wieder hoch kommt.

Freie Presse: Können Sie die Kritik an Ronny Thielemann verstehen, die auch aufkommt?

Davy Frick: Persönlich muss ich echt sagen, dass Ronny Thielemann Gold wert ist für den FSV Zwickau, er hat extrem gute Ansätze, stellt uns super ein, analysiert die Gegner und unser Spiel hervorragend, wir machen sehr coole Trainingseinheiten für das Spiel mit und gegen den Ball. Er hat die Mannschaft in einer sehr schwierigen Situation übernommen, in der es immer für jeden Trainer enorm schwer ist. Natürlich sind die Ergebnisse ausgeblieben, die wir uns erhofft haben, aber man muss auch die Leistungen sehen - und da haben wir uns definitiv positiv entwickelt. Ich hoffe, dass er über den Sommer, wenn er sich eine Mannschaft zusammenstellen kann, mehr entwickeln kann.

Freie Presse: Herr Frick, Sie haben die letzten vier Spiele angesprochen - mit welchen Gefühlen geht der FSV Zwickau diese nun an?

Davy Frick: Naja, auf der Heimfahrt aus Osnabrück gestern herrschte natürlich Totenstille im Bus, die Stimmung ist wie der Tabellenplatz, aber wir haben die Charaktere, die dafür sorgen, dass nicht die absolute Untergangsstimmung herrscht. Im Gegenteil: Wir sind Sportler, wir werden kein Schaulaufen, keine Abschiedsspiele runterlaufen lassen, wir wollen in dieser beschissenen Situation vorangehen und alles gewinnen. Auch haben wir noch ein wichtiges Pokalspiel, das wirtschaftlich für den Verein enorm wichtig ist, da wollen wir unbedingt abliefern.

Freie Presse: Auch, weil Sie das den Fans schuldig sind?

Davy Frick: Gut, dass Sie das ansprechen: Das war am Sonntag wirklich sensationell, wie wir trotz der Niederlage, trotz des letzten Platzes gemeinsam gesungen und geklatscht haben. Bei anderen Vereinen wirst du da beleidigt, die Spieler zerrissen - in Zwickau ist das anders, das ist etwas ganz Besonderes. Deshalb tut es mir auch so weh, weil wir den Fans nicht mehr geben können im Moment. Aber die Wertschätzung für diese Unterstützung ist von jedem von uns da, der FSV Zwickau ist ein besonderer Verein.