Dynamo Dresden: Mit neuen Qualitäten zum Klassenerhalt?

Die Elbestädter haben mit Paderborn und Hertha BSC starke Gegner vor der Brust, die beim Fußball-Zweitligisten aus Sachsen jedoch breit ist. Mehr Punkte holte in der Rückrunde bisher nur ein Team.

In den neun Spielen nach der Winterpause hat Dynamo Dresden je vier Siege und vier Unentschieden geholt, nur einmal, beim 1:2 gegen den SV Elversberg, gingen die Sachsen leer aus. Gesammelt haben die Schwarz-Gelben damit stattliche 16 Punkte, nur Hannover 96 ist einen Zähler besser. Bei Halbzeit der Saison hatte die SGD nach 17 Begegnungen gerade... In den neun Spielen nach der Winterpause hat Dynamo Dresden je vier Siege und vier Unentschieden geholt, nur einmal, beim 1:2 gegen den SV Elversberg, gingen die Sachsen leer aus. Gesammelt haben die Schwarz-Gelben damit stattliche 16 Punkte, nur Hannover 96 ist einen Zähler besser. Bei Halbzeit der Saison hatte die SGD nach 17 Begegnungen gerade...