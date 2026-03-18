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Der zuletzt vierfache Torschütze Niklas Hauptmann steht exemplarisch für den Aufschwung bei Dynamo Dresden.
Der zuletzt vierfache Torschütze Niklas Hauptmann steht exemplarisch für den Aufschwung bei Dynamo Dresden. Foto: Robert Michael/dpa
Robert Wagner (r.), hier im Spiel beim Karlsruher SC, spult im Mittelfeld viele Kilometer ab.
Robert Wagner (r.), hier im Spiel beim Karlsruher SC, spult im Mittelfeld viele Kilometer ab. Foto: Marc Schüler/dpa
Torhüter Tim Schreiber hat den Ball sicher. Der 23-Jährige wirkt in der Runde viel stabiler.
Torhüter Tim Schreiber hat den Ball sicher. Der 23-Jährige wirkt in der Runde viel stabiler. Foto: Imago
Der zuletzt vierfache Torschütze Niklas Hauptmann steht exemplarisch für den Aufschwung bei Dynamo Dresden.
Der zuletzt vierfache Torschütze Niklas Hauptmann steht exemplarisch für den Aufschwung bei Dynamo Dresden. Foto: Robert Michael/dpa
Robert Wagner (r.), hier im Spiel beim Karlsruher SC, spult im Mittelfeld viele Kilometer ab.
Robert Wagner (r.), hier im Spiel beim Karlsruher SC, spult im Mittelfeld viele Kilometer ab. Foto: Marc Schüler/dpa
Torhüter Tim Schreiber hat den Ball sicher. Der 23-Jährige wirkt in der Runde viel stabiler.
Torhüter Tim Schreiber hat den Ball sicher. Der 23-Jährige wirkt in der Runde viel stabiler. Foto: Imago
Fußball
Dynamo Dresden: Mit neuen Qualitäten zum Klassenerhalt?
Redakteur
Von Thomas Treptow
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Die Elbestädter haben mit Paderborn und Hertha BSC starke Gegner vor der Brust, die beim Fußball-Zweitligisten aus Sachsen jedoch breit ist. Mehr Punkte holte in der Rückrunde bisher nur ein Team.

In den neun Spielen nach der Winterpause hat Dynamo Dresden je vier Siege und vier Unentschieden geholt, nur einmal, beim 1:2 gegen den SV Elversberg, gingen die Sachsen leer aus. Gesammelt haben die Schwarz-Gelben damit stattliche 16 Punkte, nur Hannover 96 ist einen Zähler besser. Bei Halbzeit der Saison hatte die SGD nach 17 Begegnungen gerade...
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