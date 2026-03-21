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Brajan Gruda eröffnete den Leipziger Torreigen gegen Hoffenheim.
Brajan Gruda eröffnete den Leipziger Torreigen gegen Hoffenheim. Foto: Roger Petzsche/Picture Point
Brajan Gruda eröffnete den Leipziger Torreigen gegen Hoffenheim.
Brajan Gruda eröffnete den Leipziger Torreigen gegen Hoffenheim. Foto: Roger Petzsche/Picture Point
Fußball
RB Leipzig und der Sieben-Punkte-Sieg
Von Fabian Held
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Der 5:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim war für RB Leipzig ein Ausrufezeichen im Kampf um die Champions League. Die Mannschaft setzte endlich um, was der Trainer sich gewünscht hatte. Und ein „Straßenfußballer“ war der entscheidende Faktor.

Manchmal ist Fußball ein einfacher Sport. Eben noch war RB Leipzig das unglückliche Team, das sich ein wenig über viele Pfosten- und Lattentreffer und viel über die eigene Ineffizienz geärgert hatte. Am Freitagabend platzte gegen die TSG Hoffenheim der sprichwörtliche Knoten, gefühlt jede Chance wurde zu einem Treffer und der direkte...
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