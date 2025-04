Gelenauer glänzt bei großer Weltrekordshow von Diskushüne Mykolas Alekna

Der Litauer Mykolas Alekna übertrifft in den USA als erster Athlet überhaupt die 75-Meter-Marke. Steven Richter startet ebenfalls stark in die Saison, kratzt an den 70 Metern und ist jetzt zweitbester Sachse hinter Lars Riedel.

Diskushüne Steven Richter vom LV 90 Erzgebirge ist bei der großen Rekordshow in Ramona (US-Bundestaat Oklahoma), bei dem der Litauer Mykolas Alekna am Sonntag seinen eigenen Weltrekord verbesserte, ebenfalls furios in die Saison gestartet. Der 22-jährige Gelenauer beförderte die Scheibe bei dem Einladungsmeeting im Rahmen der „Oklahoma...