Yemisi Ogunleye „schreit“ beim Goldenen Oval in Dresden die Kugel nach vorn. Bild: Imago

Sport-Mix 01.06.2025

Goldenes Oval: Kugelstoßass Ogunleye startet in einer ihrer „Lieblingsstädte in Deutschland“ stark in Saison

Beim hochkarätig besetzten Leichtathletikmeeting in Dresden glänzen die Favoriten, wie Diskus-Olympiasiegerin Valarie Allman oder Kugelstoß-Doppelweltmeisterin Chase Jackson. Weitspringerin Malaika Mihambo hat mit kleinen Problemen zu kämpfen, landet dennoch auf Rang zwei. Die Chemnitzerin Rebekka Haase sprintet über 100 Meter aufs Podest. Spannende Wettkämpfe, strahlender Sonnenschein, gute Leistungen und begeisterte Zuschauer. Beim Goldenen Oval in Dresden wurde am Sonntagnachmittag einiges geboten, inklusive der Liebeserklärung einer Olympiasiegerin von Paris. „Dresden ist eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland", verriet Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye und blickte...