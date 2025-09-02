Heimauftakt weckt für HOT-Kicker schöne Erinnerungen

HOT 05 Futsal startet am Sonnabend mit einigen personellen Veränderungen in seine fünfte Bundesligasaison. Die Spieler kommen aus verschiedenen Ecken der Welt.

Wenn am Samstagnachmittag im HOT-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal die Panthers Köln als Gegner des Bundesligisten HOT 05 Futsal auflaufen, weckt das gute Erinnerungen: Im Jahr 2018 holten die Karl-May-Städter vor über 1000 Zuschauern in Dresden gegen die Kölner ihren ersten Deutschen Meistertitel, damals noch als VfL 05...