Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Heimauftakt weckt für HOT-Kicker schöne Erinnerungen

Das HOT-Team: hinten v. links.: Teammanager Marco Oehmichen, Gian Carlo Sammut, Oleksandr Sorokin, Dominik Naujoks, Taras Onufrak, Behilyn Castillo, Mediabeauftragte Alina Löhr; Mitte v. li.: Betreuer Sven Butter, Physiotherapeutin Heike Storch, Andrii Remenets, Benjamin Holland, Ben Dittmar, Collin Sammut, Physiotherapeutin Peggy Roth, Assistenztrainer Vitali Chaplygin. vorn v. li.: Ermin Kojic, Maksym Pochebut, Dmytro Sorokin, Dmytro Lytvynenko, Dini Abdelmoghit, Gabriel Kerpen, Kim Herterich.
Das HOT-Team: hinten v. links.: Teammanager Marco Oehmichen, Gian Carlo Sammut, Oleksandr Sorokin, Dominik Naujoks, Taras Onufrak, Behilyn Castillo, Mediabeauftragte Alina Löhr; Mitte v. li.: Betreuer Sven Butter, Physiotherapeutin Heike Storch, Andrii Remenets, Benjamin Holland, Ben Dittmar, Collin Sammut, Physiotherapeutin Peggy Roth, Assistenztrainer Vitali Chaplygin. vorn v. li.: Ermin Kojic, Maksym Pochebut, Dmytro Sorokin, Dmytro Lytvynenko, Dini Abdelmoghit, Gabriel Kerpen, Kim Herterich. Bild: Markus Pfeifer
Das HOT-Team: hinten v. links.: Teammanager Marco Oehmichen, Gian Carlo Sammut, Oleksandr Sorokin, Dominik Naujoks, Taras Onufrak, Behilyn Castillo, Mediabeauftragte Alina Löhr; Mitte v. li.: Betreuer Sven Butter, Physiotherapeutin Heike Storch, Andrii Remenets, Benjamin Holland, Ben Dittmar, Collin Sammut, Physiotherapeutin Peggy Roth, Assistenztrainer Vitali Chaplygin. vorn v. li.: Ermin Kojic, Maksym Pochebut, Dmytro Sorokin, Dmytro Lytvynenko, Dini Abdelmoghit, Gabriel Kerpen, Kim Herterich.
Das HOT-Team: hinten v. links.: Teammanager Marco Oehmichen, Gian Carlo Sammut, Oleksandr Sorokin, Dominik Naujoks, Taras Onufrak, Behilyn Castillo, Mediabeauftragte Alina Löhr; Mitte v. li.: Betreuer Sven Butter, Physiotherapeutin Heike Storch, Andrii Remenets, Benjamin Holland, Ben Dittmar, Collin Sammut, Physiotherapeutin Peggy Roth, Assistenztrainer Vitali Chaplygin. vorn v. li.: Ermin Kojic, Maksym Pochebut, Dmytro Sorokin, Dmytro Lytvynenko, Dini Abdelmoghit, Gabriel Kerpen, Kim Herterich. Bild: Markus Pfeifer
Sport-Mix
Heimauftakt weckt für HOT-Kicker schöne Erinnerungen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

HOT 05 Futsal startet am Sonnabend mit einigen personellen Veränderungen in seine fünfte Bundesligasaison. Die Spieler kommen aus verschiedenen Ecken der Welt.

Wenn am Samstagnachmittag im HOT-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal die Panthers Köln als Gegner des Bundesligisten HOT 05 Futsal auflaufen, weckt das gute Erinnerungen: Im Jahr 2018 holten die Karl-May-Städter vor über 1000 Zuschauern in Dresden gegen die Kölner ihren ersten Deutschen Meistertitel, damals noch als VfL 05...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
19.08.2025
1 min.
Futsal-Bundesliga: Bei HOT 05 Futsal ändert sich nicht nur der Testspieltermin
Der neue Trainer Dominik Naujoks (Mitte) setzt bei HOT 05 Futsal offenbar auf eine etwas offensivere Ausrichtung.
Bereits am Donnerstag statt am Samstag trifft das Team aus Hohenstein-Ernstthal auf eine Mannschaft aus Tschechien.
Markus Pfeifer
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Mehr Artikel