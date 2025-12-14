MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kommentar zu WM-Silber der deutschen Handballerinnen: Höchster Respekt für das Team, Auftrag für Verband und Liga

Die WM-Silbermedaille ist der größte Erfolg für die deutschen Handballerinnen seit 18 Jahren.
Die WM-Silbermedaille ist der größte Erfolg für die deutschen Handballerinnen seit 18 Jahren. Bild: IMAGO/Bildbyran
Die WM-Silbermedaille ist der größte Erfolg für die deutschen Handballerinnen seit 18 Jahren.
Die WM-Silbermedaille ist der größte Erfolg für die deutschen Handballerinnen seit 18 Jahren. Bild: IMAGO/Bildbyran
Meinung
Sport-Mix
Kommentar zu WM-Silber der deutschen Handballerinnen: Höchster Respekt für das Team, Auftrag für Verband und Liga
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem verlorenen Finale am Sonntagabend sollte die Enttäuschung in der Mannschaft schnell großer Zufriedenheit weichen. Wer sich jetzt aber Gedanken machen sollte, sagt „Freie Presse“-Sportredakteurin Anika Zimny.

Um 18.58 Uhr am Sonntagabend war es so, wie es bei Leistungssportlern nach einem verlorenen Finale ist: Die Enttäuschung zeichnete sich in den Gesichtern der deutschen Handballerinnen ab. 20:23 hatte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch soeben das Finale der Weltmeisterschaft gegen Norwegen verloren und damit den ersten Titel seit 1993...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:34 Uhr
5 min.
"Zeit, traurig zu sein": Handballerinnen verpassen WM-Wunder
Deutschlands Handballerinnen kehren mit WM-Silber nach Hause zurück.
Die goldene Krönung gelingt nicht, aber Deutschlands Handballerinnen feiern mit WM-Silber den größten Erfolg seit 32 Jahren. Im Finale gibt es gegen Olympiasieger Norwegen einen Krimi ohne Happy End.
Jordan Raza und Eric Dobias, dpa
11:30 Uhr
2 min.
Holen sich die deutschen Handballerinnen den WM-Titel? Warum ein Olympiasieger vom BSV Sachsen Zwickau daran nicht glaubt
Cheftrainer Norman Rentsch (2. von rechts) tippt als Einziger aus dem Funktionsteam des BSV Sachsen Zwickau auf einen deutschen Sieg im WM-Finale.
Am Sonntagabend greift die DHB-Auswahl in Rotterdam nach dem ersten Titel seit mehr als 30 Jahren. Das Trainerteam des Bundesligaklubs aus Westsachsen sieht die Favoritenrolle klar verteilt.
Anika Zimny
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
17:51 Uhr
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
15.12.2025
3 min.
Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf
Die prominente belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa ist nach jahrelanger Haft wieder in Freiheit. (Archivbild)
Der belarussische Machthaber Lukaschenko ließ auf Drängen von US-Präsident Trump viele Gefangene frei, darunter große Namen. Zwei davon will Deutschland aufnehmen.
15.12.2025
5 min.
Hilfe, mein Arbeitgeber ist insolvent
Schluss, aus, Ende? Geht der Arbeitgeber in Insolvenz, haben Betroffene viele Fragen.
Was passiert mit Gehalt, Urlaub und Kündigungsfristen, wenn der Arbeitgeber pleite ist? Expertinnen geben Antworten auf die wichtigsten Fragen für Beschäftigte.
von Anke Dankers, dpa
Mehr Artikel