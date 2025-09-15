Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kommentar zum EM-Titel der deutschen Basketballer: Vorbilder für alle – nicht nur im Sport

Die deutschen Basketballer während der Siegerehrung nach dem EM-Triumph im lettischen Riga.
Die deutschen Basketballer während der Siegerehrung nach dem EM-Triumph im lettischen Riga. Bild: Matthias Stickel/dpa
Die deutschen Basketballer während der Siegerehrung nach dem EM-Triumph im lettischen Riga.
Die deutschen Basketballer während der Siegerehrung nach dem EM-Triumph im lettischen Riga. Bild: Matthias Stickel/dpa
Meinung
Sport-Mix
Kommentar zum EM-Titel der deutschen Basketballer: Vorbilder für alle – nicht nur im Sport
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Langzeitkonzept, Teamgeist, Wille, perfekte Integration: Die Nationalmannschaft hat dort gepunktet, wo es in unserer Gesellschaft oftmals fehlt, findet Sportredakteur Thomas Reibetanz.

Es gibt Leute, die keinen Basketball mit der deutschen Nationalmannschaft schauen, weil ihnen dort zu viele Menschen mit dunkler Hautfarbe den Adler auf der Brust tragen. Es gibt Leute, die sich schon vor dem Anpfiff eines Länderspieles mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft in den „sozialen“ Netzwerken an teilweise ekelhaften...
