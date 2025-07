Kracher in Zwickau: FSV startet gegen Meister Lok Leipzig, Chemnitzer FC empfängt Greifswald

Die Fußball-Regionalligisten aus der Region starten Ende Juli jeweils mit Heimspielen in die neue Spielzeit. Die Westsachsen bekommen es gleich mit dem Klassenprimus der Vorsaison zu tun.

Der FSV Zwickau startet mit einem Spitzenspiel in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost 2025/26. Am 26. Juli empfangen die Westsachsen mit Lok Leipzig den Regionalligameister der vergangenen Spielzeit. Anstoß des Krachers ist 16 Uhr. Auch der Chemnitzer FC beginnt die Saison mit einem Heimspiel. Die Himmelblauen treffen am Sonntag,...