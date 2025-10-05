Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • „Last Soul Ultra“: Ello ist raus, Kim Gottwald gewinnt den krassesten Ultramarathon Deutschlands

Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start. Bild: Last Soul Ultra
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start. Bild: Last Soul Ultra
Sport-Mix
„Last Soul Ultra“: Ello ist raus, Kim Gottwald gewinnt den krassesten Ultramarathon Deutschlands
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach fast drei Tagen Dauerlauf und mehr als 67 Stunden ohne echten Schlaf ist das wohl härteste Rennen Deutschlands entschieden. Runde um Runde kämpften die Teilnehmenden gegen Regen und Müdigkeit. Am Ende kam nur einer noch rechtzeitig ins Ziel.

Ein Zehn-Kilometer-Wettrennen ist spätestens nach zehn Kilometern zu Ende, ob man will oder nicht. Man kann zwar weiterlaufen, aber das macht keinen Sinn. Bei einem Marathon ist das ähnlich. Auch da setzt die Ziellinie – nach 42,195 Kilometern – dem Rennen ein Ende. Auch da kann man weitermachen, nur macht das nicht nur keinen Sinn, sondern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
23.09.2025
3 min.
Social-Media-Trend erfasst das Erzgebirge
Auch die Stadt Annaberg-Buchholz wurde bereits zur Baumpflanz-Aktion aufgefordert. Gemeinsam mit den Waldpädagoginnen Silvia Hofmann (l.) und Julia Wohlgemuth haben die Zweitklässlerinnen Mascha, Lisa Mai und Sham (v. l.) in der Kita Mäuseburg daraufhin eine Nordmanntanne gepflanzt.
Die Erzgebirger packt das Baumpflanz-Fieber. Grund ist eine Challenge – sprich Herausforderung –, die sich wie ein Kettenbrief rasant in den sozialen Medien verbreitet. Dabei ist nicht nur der Unterhaltungsfaktor groß.
Patrick Herrl
06.10.2025
4 min.
„Last Soul Ultra“: Kim Gottwald lief 448,9 Kilometer – wie schafft man das?
In 67 Stunden hatte Kim Gottwald unfassbare 448,9 Kilometer zurückgelegt.
Die Sportwissenschaftler Oliver Stoll und Erik Haß erklären, was notwendig ist, um den krassesten Ultramarathon Deutschlands zu überstehen.
Erik Kiwitter
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
Mehr Artikel