Leichtathletik: Weshalb Ex-Hammerwerfer Steve Harnapp „happy“ ist und Bundestrainer Sven Lang „beruhigt“

Steve Harnapp bildet seit geraumer Zeit mit Erfolgstrainer Sven Lang ein Gespann am Bundesstützpunkt in Chemnitz. Der Dresdner entlastet den erfahrenen Coach, bringt aber auch neue Impulse in die starke Wurf-Stoß-Gruppe ein. Beide sind happy mit dieser Konstellation

Für Steven Richter, Lea Bork (beide Diskus), Jada Julien (Hammer) und Jolina Lange (Kugel) wird es ab Donnerstag ernst. Das Quartett vom LV 90 Erzgebirge ist dann bei der U23- Europameisterschaft der Leichtathleten (17. bis 20. Juli) im norwegischen Bergen gefordert. Vier junge Sportler aus „einem Stall" bei einem internationalen Championat,...