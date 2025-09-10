Leichtathletik-WM in Tokio: Max Heß (Dreisprung)

Der 29-Jährige vom LAC Erdgas Chemnitz peilt die Finalteilnahme an.

Für den 29-Jährigen vom LAC Erdgas Chemnitz ist Tokio bereits die vierte WM-Teilnahme, wobei ihn in London 2017 muskuläre Probleme am Wettkampftag stoppten. 2022 in Eugene und 2023 Budapest reichte es für den Schützling von Trainer Harry Marusch jeweils knapp nicht für den Einzug ins Finale, das möchte der Student für...