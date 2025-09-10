Leichtathletik-WM in Tokio: Rebekka Haase (Sprintstaffel)

Sport-Mix
Für Sprinterin Rebekka Haase ist es bereits die fünfte WM-Teilnahme.
Die 32-jährige vom Sprintteam Wetzlar, die in Chemnitz lebt und trainiert, ist inzwischen eine Bank in der deutschen Sprintstaffel. Die Sportsoldatin stand auch bei den größten Erfolgen (Olympiabronze 2024, WM-Bronze 2022, EM-Gold 2022) in dem schnellen Quartett, Tokio ist bereits die fünfte WM-Teilnahme der gebürtigen Zschopauerin, die in...
