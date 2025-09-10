Leichtathletik-WM in Tokio: Steven Richter (Diskuswurf)

Der LV 90 Erzgebirge stellt als einziger Verein aus Sachsen zwei Athleten für den Saisonhöhepunkt im Land der aufgehenden Sonne. Als U23-Europameister dabei: Steven Richter.

Der 22-Jährige vom LV 90 Erzgebirge fährt als U23-Europameister in die japanische Hauptstadt und hat in einem Weltklassefeld nichts zu verlieren. Kann der gebürtige Gelenauer, der in Chemnitz wohnt und an der TU Wirtschaftswissenschaften studiert, sein Potenzial abrufen und seine Nervosität beherrschen, dann ist auch der Endkampf der besten...