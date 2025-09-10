Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Leichtathletik-WM in Tokio: Steven Richter (Diskuswurf)

Steven Richter beim Interview.
Steven Richter beim Interview. Bild: Heiko Neubert
Steven Richter beim Interview.
Steven Richter beim Interview. Bild: Heiko Neubert
Sport-Mix
Leichtathletik-WM in Tokio: Steven Richter (Diskuswurf)
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der LV 90 Erzgebirge stellt als einziger Verein aus Sachsen zwei Athleten für den Saisonhöhepunkt im Land der aufgehenden Sonne. Als U23-Europameister dabei: Steven Richter.

Der 22-Jährige vom LV 90 Erzgebirge fährt als U23-Europameister in die japanische Hauptstadt und hat in einem Weltklassefeld nichts zu verlieren. Kann der gebürtige Gelenauer, der in Chemnitz wohnt und an der TU Wirtschaftswissenschaften studiert, sein Potenzial abrufen und seine Nervosität beherrschen, dann ist auch der Endkampf der besten...
