Leichtathletik-WM: Platz zehn für Katharina Maisch

Die Kugelstoßerin vom LV 90 Erzgebirge erreicht bei der Hallen-Weltmeisterschaft im polnischen Torun ihr selbstgestecktes Ziel nicht ganz.

Kugelstoßerin Katharina Maisch ist mit einem zehnten Platz im Gepäck von der Hallen-WM der Leichtathleten im polnischen Torun zurückgekehrt. Damit konnte die Athletin vom LV 90 Erzgebirge ihr selbstgestecktes Ziel, welches sie mit Platz acht angegeben hatte, nicht ganz erreichen. Nach 18,11 Metern im ersten Durchgang steigerte sich die...