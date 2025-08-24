Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Marc Marquez dominiert MotoGP auch in Ungarn

Marc Marquez.
Marc Marquez.
Marc Marquez.
Marc Marquez.
Sport-Mix
Marc Marquez dominiert MotoGP auch in Ungarn
Von Stefan Geyler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spanier feiert in Motorrad-WM siebenten Doppelsieg in Folge

Der Motorrad-Weltmeisterschaft in der MotoGP scheint langsam die Spannung auszugehen. Auch beim Grand Prix von Ungarn auf dem neuen Kurs am Balaton war Marc Marquez (Foto) nicht zu schlagen. Der Spanier dominierte die Konkurrenz nach Belieben und gewann mit 4,314 Sekunden Vorsprung vor KTM-Pilot Pedro Acosta aus Spanien und dem Italiener Marco...
