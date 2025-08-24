Marc Marquez dominiert MotoGP auch in Ungarn

Sport-Mix
Spanier feiert in Motorrad-WM siebenten Doppelsieg in Folge
Der Motorrad-Weltmeisterschaft in der MotoGP scheint langsam die Spannung auszugehen. Auch beim Grand Prix von Ungarn auf dem neuen Kurs am Balaton war Marc Marquez (Foto) nicht zu schlagen. Der Spanier dominierte die Konkurrenz nach Belieben und gewann mit 4,314 Sekunden Vorsprung vor KTM-Pilot Pedro Acosta aus Spanien und dem Italiener Marco...
