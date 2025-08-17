Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Moto-GP: „Dominator“Marc Marquez feiert sechsten Sieg in Folge

Marc Marquez jubelt nach dem Rennen in Spielberg. Foto: Erwin Scheriau/dpa
Marc Marquez jubelt nach dem Rennen in Spielberg. Foto: Erwin Scheriau/dpa Bild: Erwin Scheriau/APA/dpa
Marc Marquez jubelt nach dem Rennen in Spielberg. Foto: Erwin Scheriau/dpa
Marc Marquez jubelt nach dem Rennen in Spielberg. Foto: Erwin Scheriau/dpa Bild: Erwin Scheriau/APA/dpa
Sport-Mix
Moto-GP: „Dominator“Marc Marquez feiert sechsten Sieg in Folge
Von DPA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spanier triumphiert beim Großen Preis von Österreich auch im Sprintrennen

In der Moto-GP ist gegen Marc Marquez (Foto) kein Kraut gewachsen. Der sechsfache Weltmeister gewann am Sonntag beim Großen Preis von Österreich in Spielberg vor seinem Ducati-Markenkollegen Fermin Aldeguer und Marco Bezzecchi auf Aprilia. Der Spanier feierte seinen sechsten Grand-Prix-Sieg in Serie und baute den großen Vorsprung in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.07.2025
3 min.
Nach Fehltritt folgt Husarenstück: Marc Marquez siegt beim MotoGP-Sprintrennen auf dem Sachsenring
In der letzten Runde zog Marc Marquez (rechts) an Marco Bezzecchi vorbei – und schnappte dem Italiener noch den Sieg im Sprintrennen vor der Nase weg.
Unglaublich, aber wahr: 17 Jahre nach seinem ersten Start auf dem Sachsenring feierte der Spanier noch ein Debüt. Ein Landsmann hatte keine Chance auf den Hattrick.
Torsten Ewers
29.06.2025
2 min.
Doppelsieg in Assen: Marc Marquez bereit für den Sachsenring
Im Sprintrennen feierten die Brüder Marc Marquez (Nr. 93) und Alex (Nr. 73) einen beeindruckenden Doppelsieg.
Der Spanier gewinnt beim Motorrad-Grand-Prix in den Niederlanden den Sprint als auch das Rennen über 26 Runden. Dabei war er im Training zweimal gestürzt.
Thomas Treptow
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
10:44 Uhr
2 min.
"Woke"-Kultur im Visier: Trump erhöht Druck auf Museen
US-Präsident Donald Trump will seinen Kurs gegen Museen in den USA verschärfen. (Archivbild)
Der US-Präsident ist unzufrieden mit der Art, wie Museen die Geschichte der USA darstellen. Er will mehr Kontrolle seiner Regierung - und lässt auch finanzielle Drohungen anklingen.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
Mehr Artikel