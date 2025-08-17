Moto-GP: „Dominator“Marc Marquez feiert sechsten Sieg in Folge

Sport-Mix
Spanier triumphiert beim Großen Preis von Österreich auch im Sprintrennen
In der Moto-GP ist gegen Marc Marquez (Foto) kein Kraut gewachsen. Der sechsfache Weltmeister gewann am Sonntag beim Großen Preis von Österreich in Spielberg vor seinem Ducati-Markenkollegen Fermin Aldeguer und Marco Bezzecchi auf Aprilia. Der Spanier feierte seinen sechsten Grand-Prix-Sieg in Serie und baute den großen Vorsprung in der...
