MotoGP: „King of the Sachsenring“ Marc Marquez startet von Platz eins

Der Topfavorit hat sich am Samstag im Regen die Pole Position auf dem Sachsenring gesichert. Rundenrekordhalter Fabio Di Giannantonio hatte mit den Bedingungen mehr Mühe.

Nachdem am Freitagnachmittag beim Training der MotoGP auf dem Sachsenring der Italiener Fabio Di Giannantonio ein Ausrufezeichen setzte und sich den Streckenrekord für die schnellste Runde in 1:19,071 min sicherte, gehören am Samstag erstmal Topfavorit Marc Marquez die Schlagzeilen. Im Qualifying war der Spanier im Regen nicht zu stoppen. Stetig...