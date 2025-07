Ohne Sie geht nichts am Sachsenring: Fünf von Hunderten Helfern

Etwa 800 fleißige Helfer sind am Wochenende auf dem Sachsenring im Einsatz, zum Beispiel als Ordner, an den Kassen, als Wachposten, Parkplatzeinweiser, Shuttlefahrer oder auch im medizinischen Dienst. Die „Freie Presse“ stellt fünf von ihnen vor.

Daniel Wallis (Notfallsanitäter/Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin) genehmigt sich am Medical Center eine Pause. Und es gut so, dass er nicht in Aktion treten muss. Der 45-Jährige, der seit vier Jahren bei der Luftrettung des ADAC in Zwickau arbeitet, gehört zur Dreimanncrew eines Rettungshubschraubers, die aus dem Piloten, dem Notarzt und...