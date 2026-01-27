MENÜ
Vom 6. bis 22. Februar 2026 sind Mailand und Cortina Schauplatz der Olympischen Winterspiele 2026
Olympia
Zeitplan Olympia 2026 in Mailand und Cortina: Alle Entscheidungen im Überblick
Vom 6. bis 22. Februar werden bei den Olympischen Winterspielen im Norden Italiens Medaillen in den Wintersportdisziplinen vergeben. Für wen gibt es Gold, Silber und Bronze?

Mailand/Cortina.

Stand aller Angaben: 24.01.2026

 

Freitag, 6. Februar 2026

Eröffnungsfeier: 20 Uhr, im Olympiastadion San Siro in Mailand

 

Samstag, 7. Februar 2026

Ski Alpin: 11.30 Uhr Abfahrt Männer

Skilanglauf: 13 Uhr 20 km Skiathlon Frauen

Eisschnelllauf: 16 Uhr 3000 m Frauen

Skispringen: 19.57 Uhr Einzel Frauen Normalschanze

Snowboard: 20.17 Uhr Big Air Männer

 

Sonntag, 8. Februar 2026

Ski Alpin: 11.30 Uhr Abfahrt Frauen

Skilanglauf: 12.30 Uhr 20 km Skiathlon Männer

Biathlon: 14.05 Uhr 4x6 km Mixed-Staffel

Snowboard: ab 14.26 Uhr Parallel-Riesenslalom kleine u. große Finals Frauen und Männer

Eisschnelllauf: 16 Uhr 5000 m Männer

Rennrodeln: 18.34 Uhr Einsitzer Männer

Eiskunstlauf: 21.55 Uhr Teamwettbewerb Männer

 

Montag, 9. Februar 2026

Ski Freestyle: 13.28 Uhr Freeski Slopestyle Frauen

Ski Alpin: 14 Uhr Team-Kombination Slalom Männer

Eisschnelllauf: 17.30 Uhr 1000 m Frauen

Skispringen: 20.12 Uhr Einzel Männer Normalschanze

Snowboard: 20.17 Big Air Frauen

 

Dienstag, 10. Februar 2026

Shorttrack: 12.56 Uhr Mixed Team Staffel Finale

Skilanglauf: 13.13 Uhr Sprintfinale Klassische Technik Frauen, 13.25 Uhr Männer

Biathlon: 13.30 Uhr 20 km Einzel Männer

Ski Alpin: 14 Uhr Team-Kombination Slalom Frauen

Curling: 14.05 Uhr Spiel um Platz 3 Mixed-Doppel, 18.05 Uhr Finale

Rennrodeln: 18.34 Uhr Einsitzer Frauen 4. Lauf

Skispringen: 20 Uhr Mixed Team 2. Durchgang

 

Mittwoch, 11. Februar 2026

Ski Alpin: 11.30 Uhr Super-G Männer

Nordische Kombination: 13.45 Uhr: 10 km Langlauf Einzel Gundersen/Normalschanze

Biathlon: 14.15 Uhr 15 km Einzel Frauen

Ski Freestyle: 14.55 Uhr Moguls Frauen Finale

Eisschnelllauf: 18.30 Uhr 1000 m Männer

Rennrodeln: 18.53 Uhr: Doppelsitzer Frauen 2. Lauf, 19.44 Uhr: Männer 2. Lauf

Eiskunstlauf: 19.30 Uhr Eistanz Kür

 

Donnerstag, 12. Februar 2026

Ski Alpin: 11.30 Uhr Super G Frauen

Ski Freestyle: 12.55 Uhr Moguls Männer Finale

Skilanglauf: 13 Uhr 10 km Intervallstart Freistil Frauen

Snowboard: 15.01 SBX Männer Gr. Finale, 20.28 Uhr SBD HP Frauen Finale 3. Lauf

Eisschnelllauf: 16.30 Uhr 5000 m Frauen

Rennrodeln: 18.30 Uhr Team-Staffel

Shorttrack: 21.31 Uhr 500 m Frauen Finale, 21.43 Uhr 1000 m Männer Finale

 

Freitag, 13. Februar 2026

Skilanglauf: 11.45 Uhr 10 km Intervallstart Freistil Männer

Snowboard: 14.46 Uhr SBX Frauen Gr. Finale, 20.28 Uhr SBD HP Männer Finale 3. Lauf

Eisschnelllauf: 16 Uhr 10.000 m Männer

Eiskunstlauf: 19 Uhr Einzel Männer Kür

Skeleton: 21.05 Uhr Männer 4. Lauf

 

Samstag, 14. Februar 2026

Ski Freestyle: 11.46 Uhr Dual Moguls Frauen Gr. Finale, 11.48 Uhr kl. Finale

Skilanglauf: 4 x 7,5 km Staffel Frauen

Ski Alpin: 13.30 Uhr Riesenslalom Männer 2. Lauf

Biathlon: 14.45 Uhr 7,5 km Sprint Frauen

Eisschnelllauf: 17 Uhr 500 m Männer

Skispringen: 19.57 Uhr Großschanze Männer 2. Durchgang

Shorttrack: 22.34 Uhr 1500 Männer Finale

 

Sonntag, 15. Februar 2026

Biathlon: 11.15 Uhr 12,5 km Verfolgung Männer, 14.45 Uhr 10 km Verfolgung Frauen

Ski Freestyle: 11.46 Uhr Dual Moguls Männer kl. Finale, 11.48 Uhr Finale

Skilanglauf: 12 Uhr 4 x 7,5 km Staffel Männer

Ski Alpin: 13.30 Uhr Riesenslalom Frauen 2. Lauf

Snowboard: 14.40 Uhr Cross Mixed Team Gr. Finale

Eisschnelllauf: 17.03 Uhr 500 m Frauen

Skeleton: 18 Uhr Mixed Team

Skispringen: 19.57 Uhr Großschanze Einzel Frauen 2. Durchgang

 

Montag, 16. Februar 2026

Shorttrack: 12.42 Uhr 1000 m Frauen Finale

Ski Alpin: 13.30 Uhr Slalom Männer 2. Lauf

Eiskunstlauf: 20 Uhr Paarlauf Kür

Ski Freestyle: 20.17 Uhr Freeski Big Air Frauen Finale

Skispringen: 20.20 Uhr Super Team Männer Endrunde

Bob: 21.06 Uhr Monobob Frauen 4. Lauf

 

Dienstag, 17. Februar 2026

Nordische Kombination: 13.45 Uhr Einzel Gundersen Großschanze/10 km Skilanglauf

Snowboard: 13.54 Uhr SBD Slopestyle Frauen Finale

Biathlon: 14.30 Uhr 4 x 7,5 km Staffel Männer

Shorttrack: 16.22 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer Finale B, 16.28 Finale A, 16.41 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen Finale B, 16.47 Uhr Finale A

Ski Freestyle: 20.17 Uhr Freeski Big Air Männer Finale

Bob: 21.05 Uhr Zweierbob Männer 4. Lauf

 

Mittwoch, 18. Februar 2026

Skilanglauf: 11.45 Uhr Team Sprint Freistil Frauen Finale, 12.15 Uhr Männer Finale

Ski Freestyle: 12.30 Uhr Aerials Frauen Finale

Snowboard: 13.28 Uhr SBD Slopestyle Männer Finale

Ski Alpin: 13.30 Uhr Slalom Frauen 2. Lauf

Biathlon: 14.45 Uhr 4 x 6 km Staffel Frauen

Shorttrack: 20.59 Uhr: 3000 m Staffel Frauen Finale, 21.29 Uhr 500 m Männer Finale

 

Donnerstag, 19. Februar 2026

Ski Freestyle: 12.30 Uhr Aerials Männer Finale

Skibergsteigen: 13.55 Uhr Sprint Frauen Finale, 14.15 Uhr Männer Finale

Nordische Kombination: 14 Uhr Teamsprint Skilanglauf

Eishockey: 14.40 Uhr Frauen Spiel um Platz 3, 19.10 Uhr Finale

Eisschnelllauf: 16.30 Uhr1500 m Männer

Eiskunstlauf: 19 Uhr Einzel Frauen Kür

 

Freitag, 20. Februar 2026

Ski Freestyle: 13.15 Uhr Ski Cross Frauen Gr. Finale, 20.28 Uhr Freeski Halfpipe Männer Finale

Biathlon: 14.15 Uhr 15 km Massenstart Männer

Eisschnelllauf: 16.30 Uhr 1500 m Frauen

Curling: 19.05 Uhr Männer Spiel um Platz 3

Shorttrack: 21.29 Uhr 5000 m Staffel Männer, 22.03 Uhr 1500 m Frauen Finale

 

Samstag, 21. Februar 2026

Skilanglauf: 50 km Massenstart klassische Technik Männer

Ski Freestyle: 11.45 Uhr Mixed Team Aerials Finale, 13.15 Uhr Ski Cross Männer Gr. Finale, 20.28 Uhr Freeski Halfpipe Frauen Finale

Skibergsteigen: 13.30 Uhr Mixed Staffel

Curling: 14.05 Uhr Frauen Spiel um Platz 3, 19.05 Uhr Männer Finale

Biathlon: 14.15 Uhr 12,5 km Massenstart Frauen

Eisschnelllauf: 16.40 Uhr Massenstart Männer Finale, 17.15 Frauen Finale

Eishockey: 20.40 Uhr Männer Spiel um Platz 3

Bob: 21.05 Uhr Zweierbob Frauen 4. Lauf

 

Sonntag, 22. Februar 2026

Skilanglauf: 50 km Massenstart klassische Technik Frauen

Curling: 11.05 Uhr Frauen Finale

Bob: 12.15 Uhr Viererbob Männer 4. Lauf

Eishockey: 14.10 Uhr Männer Finale

Abschlusszeremonie: 20.30 Uhr Stadion Verona

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

