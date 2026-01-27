Zeitplan Olympia 2026 in Mailand und Cortina: Alle Entscheidungen im Überblick

Vom 6. bis 22. Februar werden bei den Olympischen Winterspielen im Norden Italiens Medaillen in den Wintersportdisziplinen vergeben. Für wen gibt es Gold, Silber und Bronze?
Stand aller Angaben: 24.01.2026
Freitag, 6. Februar 2026
Eröffnungsfeier: 20 Uhr, im Olympiastadion San Siro in Mailand
Samstag, 7. Februar 2026
Ski Alpin: 11.30 Uhr Abfahrt Männer
Skilanglauf: 13 Uhr 20 km Skiathlon Frauen
Eisschnelllauf: 16 Uhr 3000 m Frauen
Skispringen: 19.57 Uhr Einzel Frauen Normalschanze
Snowboard: 20.17 Uhr Big Air Männer
Sonntag, 8. Februar 2026
Ski Alpin: 11.30 Uhr Abfahrt Frauen
Skilanglauf: 12.30 Uhr 20 km Skiathlon Männer
Biathlon: 14.05 Uhr 4x6 km Mixed-Staffel
Snowboard: ab 14.26 Uhr Parallel-Riesenslalom kleine u. große Finals Frauen und Männer
Eisschnelllauf: 16 Uhr 5000 m Männer
Rennrodeln: 18.34 Uhr Einsitzer Männer
Eiskunstlauf: 21.55 Uhr Teamwettbewerb Männer
Montag, 9. Februar 2026
Ski Freestyle: 13.28 Uhr Freeski Slopestyle Frauen
Ski Alpin: 14 Uhr Team-Kombination Slalom Männer
Eisschnelllauf: 17.30 Uhr 1000 m Frauen
Skispringen: 20.12 Uhr Einzel Männer Normalschanze
Snowboard: 20.17 Big Air Frauen
Dienstag, 10. Februar 2026
Shorttrack: 12.56 Uhr Mixed Team Staffel Finale
Skilanglauf: 13.13 Uhr Sprintfinale Klassische Technik Frauen, 13.25 Uhr Männer
Biathlon: 13.30 Uhr 20 km Einzel Männer
Ski Alpin: 14 Uhr Team-Kombination Slalom Frauen
Curling: 14.05 Uhr Spiel um Platz 3 Mixed-Doppel, 18.05 Uhr Finale
Rennrodeln: 18.34 Uhr Einsitzer Frauen 4. Lauf
Skispringen: 20 Uhr Mixed Team 2. Durchgang
Mittwoch, 11. Februar 2026
Ski Alpin: 11.30 Uhr Super-G Männer
Nordische Kombination: 13.45 Uhr: 10 km Langlauf Einzel Gundersen/Normalschanze
Biathlon: 14.15 Uhr 15 km Einzel Frauen
Ski Freestyle: 14.55 Uhr Moguls Frauen Finale
Eisschnelllauf: 18.30 Uhr 1000 m Männer
Rennrodeln: 18.53 Uhr: Doppelsitzer Frauen 2. Lauf, 19.44 Uhr: Männer 2. Lauf
Eiskunstlauf: 19.30 Uhr Eistanz Kür
Donnerstag, 12. Februar 2026
Ski Alpin: 11.30 Uhr Super G Frauen
Ski Freestyle: 12.55 Uhr Moguls Männer Finale
Skilanglauf: 13 Uhr 10 km Intervallstart Freistil Frauen
Snowboard: 15.01 SBX Männer Gr. Finale, 20.28 Uhr SBD HP Frauen Finale 3. Lauf
Eisschnelllauf: 16.30 Uhr 5000 m Frauen
Rennrodeln: 18.30 Uhr Team-Staffel
Shorttrack: 21.31 Uhr 500 m Frauen Finale, 21.43 Uhr 1000 m Männer Finale
Freitag, 13. Februar 2026
Skilanglauf: 11.45 Uhr 10 km Intervallstart Freistil Männer
Snowboard: 14.46 Uhr SBX Frauen Gr. Finale, 20.28 Uhr SBD HP Männer Finale 3. Lauf
Eisschnelllauf: 16 Uhr 10.000 m Männer
Eiskunstlauf: 19 Uhr Einzel Männer Kür
Skeleton: 21.05 Uhr Männer 4. Lauf
Samstag, 14. Februar 2026
Ski Freestyle: 11.46 Uhr Dual Moguls Frauen Gr. Finale, 11.48 Uhr kl. Finale
Skilanglauf: 4 x 7,5 km Staffel Frauen
Ski Alpin: 13.30 Uhr Riesenslalom Männer 2. Lauf
Biathlon: 14.45 Uhr 7,5 km Sprint Frauen
Eisschnelllauf: 17 Uhr 500 m Männer
Skispringen: 19.57 Uhr Großschanze Männer 2. Durchgang
Shorttrack: 22.34 Uhr 1500 Männer Finale
Sonntag, 15. Februar 2026
Biathlon: 11.15 Uhr 12,5 km Verfolgung Männer, 14.45 Uhr 10 km Verfolgung Frauen
Ski Freestyle: 11.46 Uhr Dual Moguls Männer kl. Finale, 11.48 Uhr Finale
Skilanglauf: 12 Uhr 4 x 7,5 km Staffel Männer
Ski Alpin: 13.30 Uhr Riesenslalom Frauen 2. Lauf
Snowboard: 14.40 Uhr Cross Mixed Team Gr. Finale
Eisschnelllauf: 17.03 Uhr 500 m Frauen
Skeleton: 18 Uhr Mixed Team
Skispringen: 19.57 Uhr Großschanze Einzel Frauen 2. Durchgang
Montag, 16. Februar 2026
Shorttrack: 12.42 Uhr 1000 m Frauen Finale
Ski Alpin: 13.30 Uhr Slalom Männer 2. Lauf
Eiskunstlauf: 20 Uhr Paarlauf Kür
Ski Freestyle: 20.17 Uhr Freeski Big Air Frauen Finale
Skispringen: 20.20 Uhr Super Team Männer Endrunde
Bob: 21.06 Uhr Monobob Frauen 4. Lauf
Dienstag, 17. Februar 2026
Nordische Kombination: 13.45 Uhr Einzel Gundersen Großschanze/10 km Skilanglauf
Snowboard: 13.54 Uhr SBD Slopestyle Frauen Finale
Biathlon: 14.30 Uhr 4 x 7,5 km Staffel Männer
Shorttrack: 16.22 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer Finale B, 16.28 Finale A, 16.41 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen Finale B, 16.47 Uhr Finale A
Ski Freestyle: 20.17 Uhr Freeski Big Air Männer Finale
Bob: 21.05 Uhr Zweierbob Männer 4. Lauf
Mittwoch, 18. Februar 2026
Skilanglauf: 11.45 Uhr Team Sprint Freistil Frauen Finale, 12.15 Uhr Männer Finale
Ski Freestyle: 12.30 Uhr Aerials Frauen Finale
Snowboard: 13.28 Uhr SBD Slopestyle Männer Finale
Ski Alpin: 13.30 Uhr Slalom Frauen 2. Lauf
Biathlon: 14.45 Uhr 4 x 6 km Staffel Frauen
Shorttrack: 20.59 Uhr: 3000 m Staffel Frauen Finale, 21.29 Uhr 500 m Männer Finale
Donnerstag, 19. Februar 2026
Ski Freestyle: 12.30 Uhr Aerials Männer Finale
Skibergsteigen: 13.55 Uhr Sprint Frauen Finale, 14.15 Uhr Männer Finale
Nordische Kombination: 14 Uhr Teamsprint Skilanglauf
Eishockey: 14.40 Uhr Frauen Spiel um Platz 3, 19.10 Uhr Finale
Eisschnelllauf: 16.30 Uhr1500 m Männer
Eiskunstlauf: 19 Uhr Einzel Frauen Kür
Freitag, 20. Februar 2026
Ski Freestyle: 13.15 Uhr Ski Cross Frauen Gr. Finale, 20.28 Uhr Freeski Halfpipe Männer Finale
Biathlon: 14.15 Uhr 15 km Massenstart Männer
Eisschnelllauf: 16.30 Uhr 1500 m Frauen
Curling: 19.05 Uhr Männer Spiel um Platz 3
Shorttrack: 21.29 Uhr 5000 m Staffel Männer, 22.03 Uhr 1500 m Frauen Finale
Samstag, 21. Februar 2026
Skilanglauf: 50 km Massenstart klassische Technik Männer
Ski Freestyle: 11.45 Uhr Mixed Team Aerials Finale, 13.15 Uhr Ski Cross Männer Gr. Finale, 20.28 Uhr Freeski Halfpipe Frauen Finale
Skibergsteigen: 13.30 Uhr Mixed Staffel
Curling: 14.05 Uhr Frauen Spiel um Platz 3, 19.05 Uhr Männer Finale
Biathlon: 14.15 Uhr 12,5 km Massenstart Frauen
Eisschnelllauf: 16.40 Uhr Massenstart Männer Finale, 17.15 Frauen Finale
Eishockey: 20.40 Uhr Männer Spiel um Platz 3
Bob: 21.05 Uhr Zweierbob Frauen 4. Lauf
Sonntag, 22. Februar 2026
Skilanglauf: 50 km Massenstart klassische Technik Frauen
Curling: 11.05 Uhr Frauen Finale
Bob: 12.15 Uhr Viererbob Männer 4. Lauf
Eishockey: 14.10 Uhr Männer Finale
Abschlusszeremonie: 20.30 Uhr Stadion Verona
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.