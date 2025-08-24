Radprofi aus Norwegen gewinnt die Deutschland-Tour

Soren Wærenskjold erkämpft neben dem Gesamtsieg zwei weitere Wertungstrikots. Die 25 gestarteten Deutschen gingen leer aus. Florian Lipowitz stand dennoch im Fokus der Fans.

Nach einem Prolog, vier Etappen und 735 Kilometern entschieden wenige Sekunden über den Gesamtsieg der diesjährigen Deutschland-Tour der Radprofis. Am Ende stand Soren Wærenskjold auf dem Podest ganz oben. Dem 25-Jährigen vom Team Uno-X-Mobilty reichte ein zweiter Platz auf der Schlussetappe von Halle nach Magdeburg für seinen größten...