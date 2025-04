Rodewischer Gewichtheber Raphael Friedrich erkämpft EM-Gold

Der Gewichtheber von der TSG Rodewisch brachte bei den Titelkämpfen in Chișinău (Moldawien) zweimal persönliche Bestleitung zur Hochstrecke und gewann im Zweikampf und im Stoßen Gold.

Gewichtheber Raphael Friedrich hat in Chișinău (Moldawien) den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn gefeiert, in der Gewichtsklasse bis 89 Kilogramm krönte sich der Vogtländer zum Europameister. Der 24-Jährige holte sich im Zweikampf den Titel und konnte zudem in beiden Einzeldisziplinen jeweils Bestleistungen aufstellen. Im Stoßen...