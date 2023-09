Sachsenderby Aue gegen Dynamo: Ab 10 Uhr gibt's hier noch 450 Tickets

Für das eigentlich ausverkaufte Drittliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und den FC Erzgebirge Aue gibt es doch noch Resttickets, die ab Freitag abverkauft werden.

Eigentlich geht bereits seit Donnerstag vergangener Woche nichts mehr. Am Donnerstag, 14. September, vermeldete Dynamo Dresden für das Sachsenderby in der 3. Liga gegen den FC Erzgebirge Aue (Sonntag, 19.30 Uhr): ausverkauftes Rudolf-Harbig-Stadion. Knapp 31.000 Karten waren vergeben, 3000 davon an die Gäste aus Aue. Es versprach da schon, die...