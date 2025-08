Silbercoup nach Bombenstart: Chemnitzer Hürdensprinterin Amira Never Vizemeisterin

Die 20-Jährige vom LAC Erdgas Chemnitz sorgt bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften für eine Überraschung. Über 100 Meter Hürden sprintet sie aufs Podest. Trainingskameradin Rebekka Haase verpasst eine Medaille knapp.

Mit einem Bombenstart und ganz viel Willen hat die Chemnitzerin Amira Never bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Dresden einen überraschenden Silbercoup über 100 Meter Hürden gelandet. So überraschend, dass die Hürdensprinterin vom LAC Chemnitz am Sonnabendabend zunächst kaum Worte fand: „Ich kann es nicht fassen“, meinte...