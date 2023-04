So will der FSV Zwickau für eine Überraschung nach dem Spielabbruch sorgen

Neuland war für die Verantwortlichen des FSV Zwickau der Spielabbruch am vergangenen Sonntag. Neu ist daher auch, wie man in der prekären Situation des stark abstiegsgefährdeten Drittligisten damit umgeht. "Jeder von uns hat ein paar freie Tage gebraucht, um bei der Familie die Gedanken zu ordnen und zu sortieren", so Ronny Thielemann. Der Trainer...