Starke Konkurrenz für Olympiastar Ogunleye beim 22. Werfertag in Thum

Am 15. August fliegen im Stadion an der Wiesenstraße wieder die Kugeln, Disken und Speere. Dann wird die deutsche Elite von internationalen Klasseathleten gefordert. Das Meeting gehört in die bronzene Kategorie der World Athletics Continental Tour. Das ist jedoch mit einem finanziellen Kraftakt verbunden.

Der Planet brennt vom Himmel – und die Organisatoren des 22. Internationalen Thumer Werfertages laufen mit Blick auf den 15. August heiß. Es gibt noch einiges zu tun bis dahin, wobei Meetingchef Sven Lang in Sachen Athletenverpflichtungen bereits einige Leckerbissen verkünden konnte. So wird Paris-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye ihre...