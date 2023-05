Tränen, Leere und Applaus: Dynamo Dresdens Gefühle nach dem Nichtaufstieg

Mit der Torjägerkanone in den Händen kommt er in den Spielertunnel des Rudolf-Harbig-Stadions gelaufen. 25 Saisontore hat er erzielt, darunter auch die beiden Treffer beim so wichtigen, nur Minuten zuvor zu Ende gegangenen letzten Heimspiel gegen den VfB Oldenburg. Freuen konnte sich Dynamo Dresdens Leistungsträger und Drittliga-Top-Torjäger...