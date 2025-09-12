Vorwurf sexueller Missbrauch: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Chemnitzer Leichtathletik-Trainer

Sport-Mix
Der Trainer des LAC Erdgas Chemnitz stand schon länger im Verdacht, sich gegenüber Athletinnen übergriffig verhalten zu haben. Der Verein reagierte nicht – nun wird wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen ermittelt.
Im Fall des Chemnitzer Leichtathletiktrainers, gegen den schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben worden sind, hat die Staatsanwaltschaft in Hannover die Ermittlungen aufgenommen. Eine Sprecherin der Behörde teilte auf Nachfrage der „Freien Presse“ mit, dass konkret wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen ermittelt...
