Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Vorwurf sexueller Missbrauch: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Chemnitzer Leichtathletik-Trainer

Der LAC Chemnitz sieht sich beim Umgang mit dem Fall Vorwürfen ausgesetzt.
Der LAC Chemnitz sieht sich beim Umgang mit dem Fall Vorwürfen ausgesetzt. Bild: Imago
Der LAC Chemnitz sieht sich beim Umgang mit dem Fall Vorwürfen ausgesetzt.
Der LAC Chemnitz sieht sich beim Umgang mit dem Fall Vorwürfen ausgesetzt. Bild: Imago
Sport-Mix
Vorwurf sexueller Missbrauch: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Chemnitzer Leichtathletik-Trainer
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Trainer des LAC Erdgas Chemnitz stand schon länger im Verdacht, sich gegenüber Athletinnen übergriffig verhalten zu haben. Der Verein reagierte nicht – nun wird wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen ermittelt.

Im Fall des Chemnitzer Leichtathletiktrainers, gegen den schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben worden sind, hat die Staatsanwaltschaft in Hannover die Ermittlungen aufgenommen. Eine Sprecherin der Behörde teilte auf Nachfrage der „Freien Presse“ mit, dass konkret wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen ermittelt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
10.09.2025
4 min.
Nach Missbrauchsvorwürfen: LAC Erdgas Chemnitz suspendiert Leichtathletiktrainer erst teilweise und dann doch vollumfänglich
Dunkle Wolken hängen über dem Leichtathletikstadion und der Trainingshalle im Chemnitzer Sportforum. Der LAC Erdgas Chemnitz sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, einen Trainer eingestellt zu haben, dem Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen wird.
Ein Skandal erschüttert die Leichtathletikszene. Ein Chemnitzer Trainer soll auf einer früheren Station minderjährige Athletinnen belästigt und missbraucht haben. Hat sein aktueller Verein zu spät reagiert?
Erik Kiwitter
06.09.2025
2 min.
Sexueller Missbrauch? Schwere Vorwürfe gegen sächsischen Leichtathletik-Trainer
Trotz Warnungen und früherer Vorfälle stellte ein Verein in Sachsen den Trainer wieder ein.
Ein Leichtathletik-Verband hat mitgeteilt, dass er dem ehemaligen Läufer gekündigt hat. Danach trainierte der Mann in einem Verein in Sachsen, obwohl dieser offenbar von den Vorwürfen gewusst hat.
Erik Kiwitter
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel