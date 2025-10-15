Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Was Diskushüne Steven Richter an Japan „krass“ findet und für sein Alter „eher ungewöhnlich“ ist

Steven Richter schickt den Diskus bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden mit einem Schrei auf die Reise. Am Ende buchte er mit diesem Wurf das Ticket für die Leichtathletik-WM.
Steven Richter schickt den Diskus bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden mit einem Schrei auf die Reise. Am Ende buchte er mit diesem Wurf das Ticket für die Leichtathletik-WM. Bild: Sven Hoppe/dpa
Steven Richter schickt den Diskus bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden mit einem Schrei auf die Reise. Am Ende buchte er mit diesem Wurf das Ticket für die Leichtathletik-WM.
Steven Richter schickt den Diskus bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden mit einem Schrei auf die Reise. Am Ende buchte er mit diesem Wurf das Ticket für die Leichtathletik-WM. Bild: Sven Hoppe/dpa
Sport-Mix
Was Diskushüne Steven Richter an Japan „krass“ findet und für sein Alter „eher ungewöhnlich“ ist
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diskuswerfer Steven Richter vom LV 90 Erzgebirge ist aus Japan zurück und blickt – trotz eines kleinen Dämpfers bei der Leichtathletik-WM in Tokio – auf eine starke und stabile Saison zurück. Und mit 22 Jahren gehört ihm die Zukunft.

Die Burg Osaka ist eine der berühmtesten Festungen Japans und das wohl imposanteste Wahrzeichen der Stadt. Auf einer Grundfläche von über einem Quadratkilometer thront das Bauwerk über der Millionenmetropole. Von der Aussichtsplattform des mehrstöckigen, im traditionellen Stil erbauten Hauptgebäudes bietet sich ein herrlicher Rundumblick....
