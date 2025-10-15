Was Diskushüne Steven Richter an Japan „krass“ findet und für sein Alter „eher ungewöhnlich“ ist

Diskuswerfer Steven Richter vom LV 90 Erzgebirge ist aus Japan zurück und blickt – trotz eines kleinen Dämpfers bei der Leichtathletik-WM in Tokio – auf eine starke und stabile Saison zurück. Und mit 22 Jahren gehört ihm die Zukunft.

