Was machen MotoGP-Piloten in der Woche vor dem Rennen? Der ehemalige WM-Fahrer Lukas Tulovic auf dem Sachsenring im Gespräch mit „Freie Presse“

Hohenstein-Ernstthal. Der 25-jährige Baden-Württemberger spricht über die Spannung in der Klasse Moto2, die Stimmung auf dem Sachsenring und wer bereitstehen könnte, falls Marc Marquez sich doch einen Fehler erlauben sollte.

Freie Presse: Hallo Herr Tulovic. 2023 sind Sie auf dem Sachsenring in der Klasse Moto2 gefahren, 2024 dann in der MotoE. In diesem Jahr sind Sie als Experte für den TV-Sender Sky aktiv. Überwiegt die Freude, vor Ort dabei zu sein oder schwingt auch Enttäuschung mit, nicht als Fahrer auf der Strecke Gas geben zu können?