Weg zur Leichtathletik-WM nach Tokio führt über Thum

Bereits zum 22. Mal trifft sich die Weltelite der Werfer im Erzgebirge, diesmal sind Athleten aus zwölf Nationen am Start. Besonders stark ist das Diskuswerfen der Männer mit Lokalmatador Steven Richter besetzt.

Vom 13. bis 21. September gehen in Tokio die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften über die Bühne. 68.089 Zuschauer fasst das Nationalstadion in der japanischen Hauptstadt, das verspricht eine Gänsehautkulisse. „Das Stadion ist am Tag des Diskuswerfens ausverkauft, das wird eine heiße Kiste", sagt Steven Richter vom LV 90 Erzgebirge mit...