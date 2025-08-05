Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weltklassefeld geht beim Thumer Werfertag auf Rekordjagd im Diskusring

Für Steven Richter, den Deutschen Vizemeister im Diskuswerfen, ist der 22. Werfertag ein Heimspiel.
Für Steven Richter, den Deutschen Vizemeister im Diskuswerfen, ist der 22. Werfertag ein Heimspiel.
Sport-Mix
Weltklassefeld geht beim Thumer Werfertag auf Rekordjagd im Diskusring
Redakteur
Von Thomas Treptow
Athleten aus 14 Nationen, darunter 16 Olympiastarter, sind am 15. August bei der 22. Auflage des Spezialmeetings am Start. Starke Konkurrenz für die WM-Fahrer und Lokalmatadoren Steven Richter und Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge.

Den Meetingrekord im Diskuswerfen der Männer beim Thumer Werfertag hält seit 2021 Daniel Jasinski mit 66,67 Metern. „Ich denke, dieser wird in diesem Jahr pulverisiert, weil so viele Spitzenleute da sind. Es ist ein Weltklassefeld“, sagte Steven Richter, der frischgebackene Deutsche Vizemeister vom LV 90 Erzgebirge. In Dresden war sein...
