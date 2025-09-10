Werfer-Bundestrainer Sven Lang über Hoffnungsträger, Sorgenkinder und seinen Wunsch für die Leichtathletik-WM in Tokio

Chemnitz. 2011 in Daegu führte Sven Lang David Storl zum WM-Gold im Kugelstoßen, vier Jahre später in Peking auch Christina Schwanitz. Insgesamt erkämpften seine beide Topathleten zwischen 2011 und 2019 sechs WM-Medaillen. Der Gründer des LV 90 Erzgebirge arbeitet beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) als Leitender Bundestrainer Wurf/Stoß. Vor der WM in Tokio sprach Thomas Treptow mit Sven Lang.

Freie Presse: Hand aufs Herz: Wissen Sie aus dem Stegreif, die wievielte Leichtathletik-WM Sie als Trainer in Tokio bereits erleben? Freie Presse: Hand aufs Herz: Wissen Sie aus dem Stegreif, die wievielte Leichtathletik-WM Sie als Trainer in Tokio bereits erleben?