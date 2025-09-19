15-Jähriger im Vogtland schwer verletzt: Mit dem Moped gegen Anhänger gestoßen

Ein junger Mopedfahrer wurde am Donnerstagvormittag in Neustadt schwer verletzt, als er gegen einen abgestellten Anhänger fuhr. Nun gibt es Anzeigen.
Ein falsch abgestellter Fahrzeuganhänger war wohl der Auslöser für den schweren Unfall am Donnerstagvormittag in Neustadt-Siebenhitz. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, hatte ein 53-jähriger Mann den Anhänger entgegen der Fahrtrichtung vor einem Autohaus abgestellt. Zwei Mopedfahrer kamen vorbei – der erste sah den Anhänger noch rechtzeitig. Ein 15-jähriger Simson-Fahrer hinter ihm konnte jedoch nicht mehr ausweichen. Durch den Aufprall erlitt er schwere Verletzungen, die stationär behandelt werden mussten. Der Anhänger stand laut Polizei im absoluten Halteverbot. Gegen den Besitzer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (nütz)