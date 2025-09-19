Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • 15-Jähriger im Vogtland schwer verletzt: Mit dem Moped gegen Anhänger gestoßen

Laut Polizei stand der abgestellte Fahrzeugtransportanhänger falsch.
Laut Polizei stand der abgestellte Fahrzeugtransportanhänger falsch. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa/Archiv
Laut Polizei stand der abgestellte Fahrzeugtransportanhänger falsch.
Laut Polizei stand der abgestellte Fahrzeugtransportanhänger falsch. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa/Archiv
Auerbach
15-Jähriger im Vogtland schwer verletzt: Mit dem Moped gegen Anhänger gestoßen
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein junger Mopedfahrer wurde am Donnerstagvormittag in Neustadt schwer verletzt, als er gegen einen abgestellten Anhänger fuhr. Nun gibt es Anzeigen.

Neustadt.

Ein falsch abgestellter Fahrzeuganhänger war wohl der Auslöser für den schweren Unfall am Donnerstagvormittag in Neustadt-Siebenhitz. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, hatte ein 53-jähriger Mann den Anhänger entgegen der Fahrtrichtung vor einem Autohaus abgestellt. Zwei Mopedfahrer kamen vorbei – der erste sah den Anhänger noch rechtzeitig. Ein 15-jähriger Simson-Fahrer hinter ihm konnte jedoch nicht mehr ausweichen. Durch den Aufprall erlitt er schwere Verletzungen, die stationär behandelt werden mussten. Der Anhänger stand laut Polizei im absoluten Halteverbot. Gegen den Besitzer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (nütz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
04.09.2025
1 min.
Vogtlanddorf vergibt Winterdienst für die nächsten drei Jahre
Bis 2028 hat der Gemeinderat Leistungen für den Winterdienst vergeben.
Der Gemeinderat Neustadt hat zwei Firmen für Winterdienstleistungen beauftragt. Welche Einsatzbereiche diese abdecken und was das die Gemeinde kostet.
Florian Wunderlich
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
10.09.2025
1 min.
Frau verletzt: Auffahrunfall im Vogtland mit drei Lkw
Drei Lkw krachten bei einem Unfall in Mühlental ineinander.
Ein kurzer Moment des Unwohlseins löste Dienstagmittag einen Auffahrunfall mit drei Lkw aus. Was die Polizei zum Unglück im Vogtland mitteilt.
Jakob Nützler
Mehr Artikel