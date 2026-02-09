16-Jähriger mit frisierter Simson, 35-Jähriger unter Drogen, 46-Jähriger betrunken auf Straßen im Vogtland unterwegs

Auerbach
Mehrere Fahrer im Bereich des Polizeireviers Auerbach-Klingenthal verstoßen gegen Vorschriften. Die Beamten greifen durch.
Mehrere Fahrer haben am Sonntag und Montag, 8. und 9. Februar, im Bereich des Polizeireviers Auerbach-Klingenthal gegen Vorschriften verstoßen und sind ertappt worden. Die Polizei kontrollierte am Sonntag gegen 22.25 Uhr auf der Klingenthaler Straße in Auerbach einen 16-jährigen Simson-Fahrer. Wegen zahlreicher Umbauten war die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.