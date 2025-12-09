200.000 Euro für Jugendliche: Diese Projekte fördert das Göltzschtal noch in diesem Jahr – und kauft eine Bühne

Auerbach
Der Städteverbund Göltzschtal unterstützt acht Kleinprojekte von Jugendlichen finanziell. Wohin das Geld jetzt fließt und warum die 200.000 Euro Fördermittel noch investiert werden mussten.
Der Städteverbund Göltzschtal hatte im Oktober Jugendliche aufgerufen, sich mit Projekten für eine Förderung durch das Programm „Aller Land“ zu bewerben. Wie Projektleiterin Sina Herold nun mitteilte, seien 15 Einsendungen eingegangen.
