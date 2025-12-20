24/7 im Vogtland geöffnet: Hier gibt‘s das Weihnachtsgeschenk auf den letzten Drücker

Automaten-Shopping ist angesagt: Ob den Softdrink, das Brot bei der Bäckerei Weidenmüller in Falkenstein oder die Secret Packs. Nun kann man auch bei Carli‘s Kaffeerösterei in Rodewisch 24/7 shoppen.

Noch ein Weihnachtsgeschenk? Oder was Gutes für das Festtagsmahl vergessen? Vor Carli`s Kaffeerösterei am Rodewischer Postplatz steht jetzt ein Automat. Rund um die Uhr kann ein jeder dort Leckereien regionaler Hersteller kaufen. „Wir haben uns gedacht, unsere Kunden auch am Wochenende zu versorgen", sagt Steffi Pausch von dem von der...