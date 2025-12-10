300 Liter Diesel aus Baufahrzeug in Falkenstein gestohlen

Die Diebe haben den Tank aufgebrochen. Wie groß der Schaden ist.

Unbekannte Täter haben in Falkenstein eine größere Menge Dieselkraftstoff gestohlen. Über diesen Fall hat die Polizei berichtet. Die Diebe drangen im Zeitraum zwischen dem Sonntag, 7. Dezember, etwa 12 Uhr, und Dienstag, 9. Dezember, gegen 12 Uhr, auf eine Baustelle ein, die sich an der Straße An der Hanneloh befindet. Auf dem Gelände...