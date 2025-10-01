Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • 35 Jahre Deutsche Einheit: Das Göltzschtal feiert mit den Geschichten (un)vergessener Frauen

Die Bürgermeister des Göltzschtals: Marco Siegemund (Falkenstein), Kerstin Schöniger (Rodewisch) und Jörg Kerber (Ellefeld). Es fehlt Jens Scharff (Auerbach).
Die Bürgermeister des Göltzschtals: Marco Siegemund (Falkenstein), Kerstin Schöniger (Rodewisch) und Jörg Kerber (Ellefeld). Es fehlt Jens Scharff (Auerbach). Bild: Hagen Hartwig/Archiv
Die Bürgermeister des Göltzschtals: Marco Siegemund (Falkenstein), Kerstin Schöniger (Rodewisch) und Jörg Kerber (Ellefeld). Es fehlt Jens Scharff (Auerbach).
Die Bürgermeister des Göltzschtals: Marco Siegemund (Falkenstein), Kerstin Schöniger (Rodewisch) und Jörg Kerber (Ellefeld). Es fehlt Jens Scharff (Auerbach). Bild: Hagen Hartwig/Archiv
Auerbach
35 Jahre Deutsche Einheit: Das Göltzschtal feiert mit den Geschichten (un)vergessener Frauen
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Freitag zeigt eine Ausstellung in Rodewisch die Lebensgeschichten von acht Frauen – vor allem in Hinblick auf die Wende. Diese war für die Region ein Gewinn. Welche Sorgen aber bis heute umtreiben.

Am Freitag jährt sich die deutsche Wiedervereinigung zum 35. Mal. Im Göltzschtal wird dieser Jahrestag mit einer besonderen Ausstellung und einem Fest begangen. In den Rathäusern der vier Kommunen sieht man die Entwicklung der letzten dreieinhalb Jahrzehnte zwar überwiegend positiv, an Herausforderungen mangelt es jedoch nicht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
18.07.2025
3 min.
200.000 Euro müssen 2025 für die Jugend im Göltzschtal ausgegeben werden: Aber wofür?
Workshop „Aller Land“: Nathalie, Rosalie und Lene planen das Festival. So soll es weiter gehen.
Es ist eine Herausforderung, mit wenig Geld etwas zu stemmen. Umgedreht aber auch. Für das Jugendprojekt „Aller Land“ ist Geld da. Was fehlt, ist eine Idee, dieses auszugeben. Kann die Jugend helfen?
Cornelia Henze
19.09.2025
3 min.
Noch selten im Vogtland: Sportler duschen jetzt mit dank Sonnenenergie erhitztem Wasser
Die Göltzschtalhalle von oben. Dort sorgt eine PV-Anlage für Strom.
Die Photovoltaikanlage der Rodewischer Göltzschtalhalle hat ihren Betrieb aufgenommen. Trotz Vollförderung ist sie derzeit im Göltzschtal die einzige mit einem solchen Aufbau.
Sylvia Dienel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel