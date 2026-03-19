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Am Bendelstein sollen Bäume gepflanzt werden.
Am Bendelstein sollen Bäume gepflanzt werden. Foto: Hagen Hartwig
Am Bendelstein sollen Bäume gepflanzt werden.
Am Bendelstein sollen Bäume gepflanzt werden. Foto: Hagen Hartwig
Auerbach
350.000 Euro für Zäune und Bäume: Ein Wald entsteht in Auerbach
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Am Flugplatz tut sich etwas, das die Neugier weckt. Die Stadt geht ein bemerkenswertes Projekt an.

Die Einzäunungen am Bendelstein an der Auerbacher Zeppelinstraße am Flugplatz sorgen bei Autofahrern für Verwunderung, so Hagen Hartwig, Pressesprecher der Auerbacher Stadtverwaltung. Passanten fragen sich, was dort entsteht. Nach Angaben von Anne-Sophie Lukat von der Stadtverwaltung, Abteilung Liegenschaften, sind die Arbeiten eine...
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