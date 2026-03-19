350.000 Euro für Zäune und Bäume: Ein Wald entsteht in Auerbach

Am Flugplatz tut sich etwas, das die Neugier weckt. Die Stadt geht ein bemerkenswertes Projekt an.

Die Einzäunungen am Bendelstein an der Auerbacher Zeppelinstraße am Flugplatz sorgen bei Autofahrern für Verwunderung, so Hagen Hartwig, Pressesprecher der Auerbacher Stadtverwaltung. Passanten fragen sich, was dort entsteht. Nach Angaben von Anne-Sophie Lukat von der Stadtverwaltung, Abteilung Liegenschaften, sind die Arbeiten eine...