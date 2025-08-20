Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auerbach
36-jährige Autofahrerin in Auerbach bei Kollision mit Lkw verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Unfall passierte im Ortsteil Beerheide. Wie es dazu gekommen ist.

Ein Lastwagen ist am Dienstag, 19. August, in Auerbach mit einem Personenwagen zusammengestoßen. Geschehen ist das im Auerbacher Ortsteil Beerheide. Bei dem Unfall hat eine 36-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei. Nach den Angaben der Beamten wollte der 63-jährige Lkw-Fahrer mit einem Volvo 8.10 Uhr die...
