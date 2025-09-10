42-jähriger Autofahrer in Auerbach ohne Führerschein ertappt

Auerbach
Die Polizei hatte den Mann auf dem Friedensring kontrolliert. Was dazu bekannt ist.
Ein Mann, der ohne gültigen Führerschein mit dem Auto in Auerbach unterwegs war, wurde am Dienstag, 9. September, von der Polizei ertappt. Das berichtete die Polizeidirektion Zwickau. Beamte hatten den 42-Jährigen gegen 13.30 Uhr auf dem Friedensring gestoppt. Der Mann saß am Steuer eines Personenwagens der Marke Ford. Die Polizisten...
