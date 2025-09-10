Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei stoppte einen Autofahrer in Auerbach.
Die Polizei stoppte einen Autofahrer in Auerbach. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Auerbach
42-jähriger Autofahrer in Auerbach ohne Führerschein ertappt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Polizei hatte den Mann auf dem Friedensring kontrolliert. Was dazu bekannt ist.

Ein Mann, der ohne gültigen Führerschein mit dem Auto in Auerbach unterwegs war, wurde am Dienstag, 9. September, von der Polizei ertappt. Das berichtete die Polizeidirektion Zwickau. Beamte hatten den 42-Jährigen gegen 13.30 Uhr auf dem Friedensring gestoppt. Der Mann saß am Steuer eines Personenwagens der Marke Ford. Die Polizisten...
