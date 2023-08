80-Jähriger fährt im Vogtland Schlangenlinien

Die Polizei hat einen betrunkenen Rentner am Steuer erwischt. Der Alkoholgehalt in seinem Blut war beträchtlich.

Auerbach/Rodewisch. War der Mann auf dem Heimweg vom Frühschoppen? Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen stark alkoholisierten Autofahrer festgestellt.

Wie die Beamten in der Nacht zu Montag mitteilten, hatte ein aufmerksamer Bürger der Polizei kurz vor 16 Uhr gemeldet, dass ein Mann im Auto vor ihm in Schlangenlinien fuhr, als er in der Ortslage von Auerbach unterwegs war. Die eingesetzten Streifenbeamten konnten den betreffenden Ford wenig später in Rodewisch stoppen.

Der Fahrer, ein 80-jähriger Rentner, musste pusten. Der Atemalkoholwert lag bei 2,2 Promille. Der Senior musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher, gegen ihn wurde Anzeige erstattet. (su)