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Die Polizei eilte zu einem Unfall in Auerbach.
Die Polizei eilte zu einem Unfall in Auerbach. Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Die Polizei eilte zu einem Unfall in Auerbach.
Die Polizei eilte zu einem Unfall in Auerbach. Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Auerbach
90-jährige verwechselt Pedale: 25.000 Euro Schaden in Auerbach
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Beim Einparken geht alles schief: Die 90-Jährige beschädigt ihren Wagen und drei weitere Autos.

Eine 90-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag, 17. März, in Auerbach beim Einparken einen Unfall verursacht. Sie fuhr gegen 15.10 Uhr mit ihrem Volkswagen auf den Altmarkt und wollte in eine Parklücke einbiegen. Das ging schief. Dabei entstand erheblicher Schaden. Die Polizei gab an, dass die Frau das Gas- mit dem Bremspedal...
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