90-jährige verwechselt Pedale: 25.000 Euro Schaden in Auerbach

Beim Einparken geht alles schief: Die 90-Jährige beschädigt ihren Wagen und drei weitere Autos.

Eine 90-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag, 17. März, in Auerbach beim Einparken einen Unfall verursacht. Sie fuhr gegen 15.10 Uhr mit ihrem Volkswagen auf den Altmarkt und wollte in eine Parklücke einbiegen. Das ging schief. Dabei entstand erheblicher Schaden. Die Polizei gab an, dass die Frau das Gas- mit dem Bremspedal...