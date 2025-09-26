Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ärger bei Autofahrern: Baustelle im Vogtland fertig und trotzdem gesperrt? Das steckt dahinter

Diese Ampel regelte den Verkehr am Abzweig Schöneck. Nun ist die Straße wieder frei.
Diese Ampel regelte den Verkehr am Abzweig Schöneck. Nun ist die Straße wieder frei. Bild: Florian Wunderlich
Diese Ampel regelte den Verkehr am Abzweig Schöneck. Nun ist die Straße wieder frei.
Diese Ampel regelte den Verkehr am Abzweig Schöneck. Nun ist die Straße wieder frei. Bild: Florian Wunderlich
Auerbach
Ärger bei Autofahrern: Baustelle im Vogtland fertig und trotzdem gesperrt? Das steckt dahinter
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sperrung bei Werda sorgte für eine große Umleitung und bei manchem Autofahrer für Unverständnis: Die Baustelle sei fertig, aber trotzdem gesperrt. Auch auf der Umfahrung wurde jetzt gebaut. Warum?

Die Baustelle auf der Staatsstraße zwischen Werda und dem Abzweig Schöneck hat seit 15. September für eine große Umleitung gesorgt. Nun meldete sich ein Leser der „Freien Presse“ mit dem Hinweis, dass die Arbeiten so gut wie abgeschlossen wären, keine Bauarbeiter und -fahrzeuge in Sicht seien und er dennoch lange Wartezeiten an der Ampel...
