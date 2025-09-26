Ärger bei Autofahrern: Baustelle im Vogtland fertig und trotzdem gesperrt? Das steckt dahinter

Auerbach
Die Sperrung bei Werda sorgte für eine große Umleitung und bei manchem Autofahrer für Unverständnis: Die Baustelle sei fertig, aber trotzdem gesperrt. Auch auf der Umfahrung wurde jetzt gebaut. Warum?
Die Baustelle auf der Staatsstraße zwischen Werda und dem Abzweig Schöneck hat seit 15. September für eine große Umleitung gesorgt. Nun meldete sich ein Leser der „Freien Presse“ mit dem Hinweis, dass die Arbeiten so gut wie abgeschlossen wären, keine Bauarbeiter und -fahrzeuge in Sicht seien und er dennoch lange Wartezeiten an der Ampel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.