  • AfD-Fraktion Rodewisch grätscht in Landesgartenschau-Vorhaben: „Stadt soll sich zu Museum bekennen“

Das Herrenhaus auf der Schlossinsel soll 2029 zum Laga-Sitz werden. Die AfD will aber jetzt schon ein Leitbild zur Nachnutzung als Museum.
Auerbach
Redakteur
Von Cornelia Henze
2029 soll das Herrenhaus auf der Schlossinsel Sitz der Laga werden. Zwei Vergabebeschlüsse zu dessen Sanierung will die AfD kippen. Credo: Erst muss ein Leitbild fürs Museum her - dann sanieren.

Knatsch im Rodewischer Stadtrat zum Thema Landesgartenschau und Museum Göltzsch kündigt sich für diesen Donnerstag an. Der neu gegründete Traditions-, Kultur- und Kunstförderverein Museum Göltzsch will, dass es nach der Landesgartenschau 2029 wieder im Herrenhaus ein Museum gibt. Deshalb fordert er von der Stadt, Leitbild und...
