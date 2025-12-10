AfD-Fraktion Rodewisch grätscht in Landesgartenschau-Vorhaben: „Stadt soll sich zu Museum bekennen“

Auerbach
2029 soll das Herrenhaus auf der Schlossinsel Sitz der Laga werden. Zwei Vergabebeschlüsse zu dessen Sanierung will die AfD kippen. Credo: Erst muss ein Leitbild fürs Museum her - dann sanieren.
Knatsch im Rodewischer Stadtrat zum Thema Landesgartenschau und Museum Göltzsch kündigt sich für diesen Donnerstag an. Der neu gegründete Traditions-, Kultur- und Kunstförderverein Museum Göltzsch will, dass es nach der Landesgartenschau 2029 wieder im Herrenhaus ein Museum gibt. Deshalb fordert er von der Stadt, Leitbild und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.