AfD-Kandidat für Rodewisch: Das Thema Gendern ganz oben auf seiner Liste

Tino Wolf tritt für die AfD zur Bürgermeisterwahl am 1. Februar in Rodewisch an. Am Montagabend lud er zur Wahlversammlung in den Ratskeller ein. Was seine Themen waren.

Heimatverbunden und ein Familienmensch - so hat sich Tino Wolf, AfD-Kandidat zur Rodewischer Bürgermeisterwahl, am Montagabend selbst charakterisiert. Wolf hatte sich im Ratskeller das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Rund 100 Besucher waren gekommen. Nach seinen Zielen im Falle eines Wahlsiegs befragt, nannte der 50-jährige...