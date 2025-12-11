MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Aktion zur Schlossweihnacht: Dieser Ort im Vogtland sucht den besten selbstgemachten Eierlikör

Wer macht den besten Eierlikör in Ellefeld?
Wer macht den besten Eierlikör in Ellefeld? Bild: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Archiv
Wer macht den besten Eierlikör in Ellefeld?
Wer macht den besten Eierlikör in Ellefeld? Bild: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Archiv
Auerbach
Aktion zur Schlossweihnacht: Dieser Ort im Vogtland sucht den besten selbstgemachten Eierlikör
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ellefeld lädt im Rahmen der Schlossweihnacht zum Eierlikör-Wettbewerb ein. Ausgezeichnet werden die drei besten selbst gemachten Spirituosen. So kann man an der Aktion teilnehmen.

Die Gemeinde Ellefeld veranstaltet am vierten Adventswochenende ihre traditionelle Schlossweihnacht am Oberen Schloss. Dazu gibt es in diesem Jahr eine kulinarische Mitmachaktion. Gesucht werden die besten selbst gemachten Eierliköre Ellefelds. Zu diesem Wettbewerb ruft der Verein „Wir für Ellefeld“ auf und wirbt um Teilnehmer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
Mehr als 40 Jahre Einsatz für einen Verein: Dieser Ellefelder erhält den Bürgerpreis 2025
Torsten Rinck (l.) ist Preisträger des Bürgerpreises. Verliehen wurde dieser von Bürgermeister Jörg Kerber.
In Ellefeld ist am Mittwoch der Bürgerpreis 2025 verliehen worden. Die Auszeichnung geht an einen Mann, der seit mehr als 40 Jahren im Dienst des Fußballsportvereins steht.
Florian Wunderlich
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
10.12.2025
4 min.
Meilenstein für geplantes Café in Ellefeld: „Das ist einmalig im Vogtland“ – rückt die Eröffnung jetzt näher?
Der Schriftzug für das „Café H34“ im neuen Mehrzweckgebäude an der Hauptstraße in Ellefeld ist bereits angebracht.
Die Gemeinde Ellefeld erhält die Erlaubnis, das geplante Café im H34 zu betreiben. Damit kommt das Projekt einen Schritt voran. Wie es jetzt weitergeht, und was das für die Eröffnung heißt.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel