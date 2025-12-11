Aktion zur Schlossweihnacht: Dieser Ort im Vogtland sucht den besten selbstgemachten Eierlikör

Ellefeld lädt im Rahmen der Schlossweihnacht zum Eierlikör-Wettbewerb ein. Ausgezeichnet werden die drei besten selbst gemachten Spirituosen. So kann man an der Aktion teilnehmen.

Die Gemeinde Ellefeld veranstaltet am vierten Adventswochenende ihre traditionelle Schlossweihnacht am Oberen Schloss. Dazu gibt es in diesem Jahr eine kulinarische Mitmachaktion. Gesucht werden die besten selbst gemachten Eierliköre Ellefelds. Zu diesem Wettbewerb ruft der Verein „Wir für Ellefeld" auf und wirbt um Teilnehmer.