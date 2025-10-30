Alkohlfahrt in Ellefeld endet an Garage: Führerschein weg

Ein alkoholisierter Mann prallte gegen einen Zaun und eine Garage. Nun wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in Ellefeld unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun sowie eine Garage geprallt. Laut der Polizeidirektion Zwickau war der Mann gegen 14.05 Uhr mit seinem Audi auf dem Reumtengrüner Weg in Richtung Auerbach unterwegs, als er nach rechts die Fahrbahn verließ.