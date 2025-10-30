Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein alkoholisierter Mann ist ein Ellefeld an eine Garage gefahren.
Ein alkoholisierter Mann ist ein Ellefeld an eine Garage gefahren. Bild: Stefan Puchner/dpa
Auerbach
Alkohlfahrt in Ellefeld endet an Garage: Führerschein weg
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Ein alkoholisierter Mann prallte gegen einen Zaun und eine Garage. Nun wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in Ellefeld unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun sowie eine Garage geprallt. Laut der Polizeidirektion Zwickau war der Mann gegen 14.05 Uhr mit seinem Audi auf dem Reumtengrüner Weg in Richtung Auerbach unterwegs, als er nach rechts die Fahrbahn verließ.
